

BAKANLAR KURULU TOPALNTISI BAŞLADI







Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'nde başladı. Kritik öneme sahip olan toplantıda memur izinleri masaya yatırılacak ve önümüzdeki günlerde memurlara yönelik bir karar alınacak.



Saat 12.00'de başlayan toplantının ana gündem maddesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası atılan adımlar olacak. Daha önce OHAL kapsamında 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkmıştı, dördüncücüsü için çalışmalar sürüyor. Bakanlar Kurulu'nda bakanlar çalışmalarını aktaracak.







MEMUR İZİNLERİ GÖRÜŞÜLECEK







Gazetelerin Ankara temsilcileri ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım, sohbet sırasında memurların merakla beklediği yıllık izin iptallerinin ne zaman kaldırılacağına dair de konuştu. Yıldırım yıllık izin iptallerinin fazla süreceğini sanmadığını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatın normale döneceğini belirtmişti. İzinlerin tekrar hayata geçirilmesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelecek. Kamu çalışanlarının izinleriyle ilgili süreç netlik kazanacak. Kamuda açığa alımlar sonrası memur izinlerinin tekrar verilmesi ve izinlerin memurlara tekrar kazandırılması kuvvetle ihtimaller arasında.







MEMURLARA MÜJDELİ HABER







Ankara İdare Mahkemesi, mazeret izinlerinin yıllık izinlerden düşülmeyeceğine karar verdi. Ankara'da Dikimevi Vergi dairesi, bir memuruyla ilgili olarak, 2013 yılında, kullandığı 36,5 saat iznin, niteliği itibariyle mazeret izni olarak görmemiş, bu iznine ilişkin olarak her 8 saati bir günlük çalışma süresine denk şekilde hesaplandığında 4 güne tekabül ettiği ve bu 4 günlük sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/C maddesi kapsamında değerlendirerek, bir yıl içerisinde toplam 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerekirken, yıllık izninden düşmüştür. Mahkeme bu işlemi iptal etmiştir.