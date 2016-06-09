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memur emeklisi ne kadar fark alacak?

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR FARK ALACAK?

408 bin memur emeklisine ödenecek para, fazla çalışılan her yıl için 4 bin lirayı buluyor. Önemli olan hizmet süresinin ve emeklilik öncesindeki maaşın miktarı. Fark alacaklar 4 grupta toplanıyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 13:08
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Memur emeklilerine ikramiye farkı büyük heyecan yarattı. 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş memurların 30 yılın üzeri hizmetleri için ikramiye farkını öngören kanun tasarısı Meclis'te. Ödenmesi öngörülen rakam 'yıllık' 500 lirayla 4 bin lira arasında değişiyor.



İKRAMİYE FARKINA FAİZ YOK



30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen, ikramiyesini 30 yıl hesabıyla almış kişilere ikramiye farkları ödenecek. Normalde ikramiye farkları kişilerin emekli olduğu tarihte geçerli olan gösterge katsayısına göre hesaplanacak ve emekli olunan tarihten bugüne kadar faiz işletilmeyecek. Örneğin, 2005'te 40 yıl hizmetle emekli olan kişiye o gün 30 yerine 40 yıl üzerinden ikramiye hesaplansaydı ne kadar ödenmesi gerekiyorsa bu rakam bulunacak ve aradaki fark ödenecek. İkramiye farkına 2005 ila 2016 arasındaki süre için faiz işletilmeyecek








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