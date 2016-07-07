

Alman öğrencilere ‘zeki erkekler yerine büyük memeli kadınlara oy vermeleri' tavsiyesinde bulunan Die Partei, Almanya'nın en eski üniversitelerinden birine evsahipliği yapan Tubingen kentinde, üzerinde memeleri görünen bir kadının fotoğrafının yer aldığı broşürler dağıttı.







Parti üyesi Moritz Hahn Sputnik'e demecinde, “Broşürleri dağıtırken yoldan geçenlerden bazıları, bizim sadece meme göstermek istediğimizi ve bunun cinsiyetçi bir şey olduğunu söyledi” dedi.



“Ama bizim amacımız bu değildi” diyen Hahn, “Biz seçim kampanyasında sadece benim değil, broşürlerde fotoğrafı olan Mary gibi diğer insanların da olduğunu göstermek istedik” ifadelerini kullandı.