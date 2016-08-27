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meme onarımı kanser tedavisine engel değil

MEME ONARIMI KANSER TEDAVİSİNE ENGEL DEĞİL

Op. Dr. Sunay, mastektomi (memenin alınması) ile aynı seansta meme onarımının yapılabildiğini, radyoterapi ve kemoterapi tedavisine olumsuz herhangi bir etkisinin bulunmadığını söyledi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:51
Puan Ver : Meme Onarımı Kanser Tedavisine Engel Değil(0/10)


Özel Tınaztepe Hastanesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Sunay, meme kanseri nedeniyle memesi alınan kadınlarda memenin yeniden yapılmasıyla psikolojik, sosyal ve fiziksel sıkıntı çeken hastaların kendine güveninin arttığını ve sosyal adaptasyonlarının daha rahat olduğunu belirtti.



Meme kanserine cerrahi yaklaşımın değişmesiyle birlikte total mastektomi (memenin tamamının alınması) sonrası meme onarımının mümkün olduğunu vurgulayan Özel Tınaztepe Hastanesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Sunay, "Meme rekonstrüksiyonu (yeniden yapımı) memenin alınması sonrası tekrar oluşturulmasıdır. Meme kanseri tedavisinde memenin tamamının alınması veya cildinin ve meme başının korunarak sadece iç kısmının alınması (cilt koruyucu mastektomi) mümkündür. Bundan sonra ya aynı seansta ya da mastektomi operasyonundan daha sonra yapılacak bir cerrahi müdahale ile memenin tekrar oluşturulması kararlaştırılır" dedi.








Etiketler: Meme  Onarımı  Kanser  Tedavisine  Engel  Değil    haber

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