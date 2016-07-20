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meme küçültme ameliyatı hakkında merak edilenler

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Büyük memeler, çok genç yaşlarda çekici gibi görünse de kısa sürede yer çekiminin etkisi ile şeklini kaybediyor ve sarkıyor. Kişinin beden oranına göre büyük gelmeye başlayan memeler sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal sıkıntılara da sebep oluyor

Tarih : 20 Temmuz 2016, 17:25
Puan Ver : Meme Küçültme Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler(5/10)4


Büyük memeler, çok genç yaşlarda çekici gibi görünse de kısa sürede yer çekiminin etkisi ile şeklini kaybediyor ve sarkıyor. Kişinin beden oranına göre büyük gelmeye başlayan memeler sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal sıkıntılara da sebep oluyor.



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, meme küçültme ameliyatı yaptırma sebepleri arasında sütyen askı çöküntülerinin omuzlarda belirgin olması, kıyafet giymede problem yaşanması, ergenlik döneminde hızlı büyüyen genç kızlarda kambur duruşa sebep olması, daha hantal ve olduğundan şişman görünüm kazandırması gibi problemleri sayarken; bazı kişilerin de meme büyüklüğünün vücut oranlarına göre oldukça küçük olabileceği için büyütme yapabileceklerini söylüyor. Her ne problem olursa olsun, geçirilecek meme estetiği operasyonundan sonra toparlanma süreci artık oldukça kısaldı ve son yıllarda meme ameliyatları estetik ameliyatlar içerinde en konforlu olan gruba girdi. Peki durum böyle iken geçireceğiniz meme ameliyatı tatilinizi ne derece etkileyecek? Bu soruyu Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, “Planlanmış bir tatil programınız var ise bundan üç hafta önce ameliyat olmanız sizi tatil programına yetiştirecektir” diye yanıtlıyor.



ÜÇ HAFTA SONRA DENİZE GİREBİLİR, İSTEDİĞİNİZ BİKİNİYİ GİYEBİLİRSİNİZ!



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak'a göre, hastanede kalış gerektirmeyen ameliyattan sonra, 7-10 gün boyunca pansuman süreci olacağından, duş alınabiliyor ancak deniz ve havuza girmemek gerekiyor. Ameliyattan ancak üç hafta sonra denize ve havuza girilebileceğini söyleyen Aysun Bölükbaşı Mamak, asıl pansumanın üç hafta boyunca takılması gereken balensiz sporcu sütyeni olduğunu belirtiyor. Dikişlerin üzerine yapıştırılan özel bantlar ise hem yaranın iyileşmesini hem de izinin daha kaliteli olmasını sağlarken; bu dönem içerisinde ödemin azalması ve yeni meme şeklinin oturması bekleniyor. Üç haftanın sonunda nihai şekil oluşmuş ve bedeninize uygun iç çamaşırı, mayo alışverişi yapabilecek olsanız da, Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, tam şeklin oturmasının üçüncü ayın sonunda olacağını söylüyor.



İZLER BİKİNİNİN ALTINDA KALACAĞI İÇİN BELLİ OLMAZ



Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak estetik kaygılar ve fiziksel olumsuzluklar neticesinde yapılan meme küçültme ameliyatının cerrahi bir işlem olmasından dolayı ameliyat izinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Fakat kullanılan teknikler ve eriyen dikişler sayesinde kesi ve dikiş izleri cerrahiden sonraki bir yıl içerisinde oldukça silikleşiyor. Ameliyat planlanırken estetik tüm kaygıların göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Mamak, operasyon sırasında oluşan kesi ve izlerinin iç çamaşırı ve bikininin altında kalacağı için yaz aylarında yapılan meme ameliyatı sonrasındaki izlerin tatili etkilemeyeceğini belirtiyor.








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