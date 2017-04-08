Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

meme küçültme ameliyatı artık ücretsiz!

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI ARTIK ÜCRETSİZ!

Op. Dr. Erkin Önsal, sorunun hastalarda çok ciddi bel, sırt, omuz ağrılarıyla, kollarda uyuşukluk, boyun fıtığı, meme altında ciddi yara, pişik ve mantar enfeksiyonlarına yol açtığını söyledi

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:32
Puan Ver : Meme Küçültme Ameliyatı Artık Ücretsiz!(10/10)9


Kadınlarda, genetik kaynaklı ya da aşırı kilo nedeniyle görülebilen ve birçok ciddi sağlık problemine zemin hazırlayan iri göğüs, kamu hastanelerinde ücretsiz yapılan ameliyatlarla sağlık sorunu olmaktan çıkıyor.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erkin Önsal, sorunun hastalarda çok ciddi bel, sırt, omuz ağrılarıyla, kollarda uyuşukluk, boyun fıtığı, meme altında ciddi yara, pişik ve mantar enfeksiyonlarına yol açtığını söyledi.



Bu sorun nedeniyle hastaların rahat uyuyamadığını, sosyal hayatlarında ciddi sorunlar yaşadığını, kıyafet bulamakta zorlandığını anlatan Önsal, "Sorun, hastada psikolojik ya da ciddi medikal problemlere neden olduysa, ameliyatını sağlık kurulumuzun onayıyla ücretsiz gerçekleştirebiliyoruz" dedi.



Önsal, ameliyatın ortalama üç saat sürdüğünü, hastaların da genellikle hastanede bir gün yatırılıp, bir problem görülmemesi halinde ertesi gün taburcu edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Meme  Küçültme  Ameliyatı  Artık  Ücretsiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER