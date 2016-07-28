

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, hareket etmenin özellikle meme kanseri riskinin azalması üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kaya, bu konuda önemli bilgiler



verdi…







Daha aktif olmak için neler yapılmalı?







Düzenli egzersiz yapılmasını, ağırlık çalışmalarıyla kasların kuvvetlendirilip koşulmasını öneren Doç. Dr. Defne Kaya, çeşitli nedenlerle bunları hayatlarına dahil etmeyenlere şu tavsiyelerde bulundu: “Haftada 150 dakika tempolu yürüyüş yapın. Başlangıçta üç ila dört bin adım atın ve zamanla 10 bin adıma ulaşın. 10 dakikada bin adım atmak size ideal bir yürüyüş temposu sağlayacaktır. Temponuz artsa da nefes alışınızın bozulmadığı, kalbinizin sıkışmadığı ve yanınızdakilerle nefes nefese kalmadan konuşarak yürüyebileceğinizi hissettiğiniz en yüksek tempoda yürüyün.







Yaşam tarzınızda küçük değişiklikler yapın







Her gün 30 dakika düzenli yürüyüş yapmak meme kanseri olma riskini yüzde 33 oranında azaltıyor. Meme kanseri olan 13 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma ise haftada üç saatten fazla tempolu yürüyüş yapan hastaların meme kanserinden dolayı yaşamını yitirme oranının yüzde 30 azaldığını ortaya koyuyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma ise yaşam tarzında küçük değişiklik yapılarak, her 10 kanser vakasından dördünün önlenebileceğini ispatladı. Bu küçük değişikler arasında, sağlıklı ve dengeli beslenme, normal vücut ağırlığı, aktif yaşam, alkol tüketiminin azaltılması, sigarayı bırakmak, güneş ışınlarından korunmak ve vücudun belirtilerini takip etmek yer alıyor. Bu değişimler bireyi yaşam boyu sağlıklı da kılıyor. Aşırı kilo ve hareketsiz yaşam ise başta bağırsak, böbrek, pankreas, rahim ve meme (özellikle menopoz sonrası) olmak üzere kanserin oluşma riskini arttırıyor. Düzenli egzersiz, hareketli yaşam, özellikle de yetişkin dönemde yapılan egzersiz, ileri yaşlarda gelişebilecek kanser riskini belirgin oranda azaltıyor.











Hareket nasıl bir etki yaratıyor?







Fiziksel aktivite ve egzersizlerin meme kanserine karşı yarattığı etkiler şöyle sıralanabilir:



– Kontrolsüz hücre bölünmesini tetikleyen insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü seviyesini azaltarak,



– Meme kanserini tetikleyen yüksek östrojen seviyesini düşürerek,



– Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip tümör hücreleriyle savaşmasını sağlayarak,



– İstenmeyen, aşırı vücut yağlarını yakarak veya azaltarak spor kansere karşı koruyucu bir şemsiye oluşturabilir.