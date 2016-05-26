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meme kanserinde umut verici gelişme

MEME KANSERİNDE UMUT VERİCİ GELİŞME

Prof. Dr. Yeşim Eralp, Türkiye'de 3-4 aydır kullanılmaya başlanan Pertuzumab adlı ilacın meme kanserinde kadınlar için umut olduğunu söyledi.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 15:20
Puan Ver : Meme Kanserinde Umut Verici Gelişme(7/10)8


 Son yıllarda kadınları en çok tehdit eden kanser türleri arasında yer alan meme kanseri, Avrupa'da her yıl 460 binin üzerinde kadında teşhis edilirken, 130 binden fazla kadın kanserin ileri evrede olması sebebiyle hayatını kaybediyor.

 

Hastalıkla ilgili yeni tedavi yöntemlerine ilişkin konuşan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Türkiye'de meme kanserinin kadınlar için çok önemli bir sorun oluşturduğunu söyledi.

 

Türkiye istatistiklerine göre yüz binde 35 oranı ile kadınlarda görülen kanserler içinde birinci sırayı alan meme kanseriyle ilgili tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştiğini anlatan Eralp, şöyle devam etti:

 

"Türkiye'de 3-4 aydır kullanılmaya başlanan Pertuzumab, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde etkili olabilen akıllı ilaç grubundan bir ilaçtır. İlaç kanserli hücrelerin gelişimini durdurarak, hastalığın yayılmasını engelleyebiliyor. Kemoterapi ve bir başka akıllı ilaçla uygulandığında başarı oranı yüzde 80'e çıkıyor. İlaç 3 ve 4'üncü evrelerde kullanılabiliyor. Türkiye'de özel sağlık sigortası bulunan hastalar tarafından bir süredir kullanılıyor. Yeni uygulamayla ilaç belirli koşulları sağlayan hastalar için SGK'nın geri ödemesi kapsamına da alındı."








Etiketler: Meme  Kanserinde  Umut  Verici  Gelişme    haber

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