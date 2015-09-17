

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Melikşah Üniversitesi çevresindeki arazilerin baskı yoluyla alınması iddiasıyla ilgili olarak Boydak Holding CEO'su ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, iş adamları Necmi Somtaş, Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz ile birlikte Melikşah Üniversitesi idarecileri gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan 7 kişi sabah erken saatlerde Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi.