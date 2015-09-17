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Memduh Boydak ve gözaltındaki 6 kişi doktor kontrolüne getirildi

MEMDUH BOYDAK VE GÖZALTINDAKİ 6 KİŞİ DOKTOR KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Kayseri'de yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak ile birlikte 6 kişi sabah erken saatlerde sağlık kontrolüne getirildi.

Tarih : 17 Eylül 2015, 09:49
Puan Ver : Memduh Boydak Ve Gözaltındaki 6 Kişi Doktor Kontrolüne Getirildi(7/10)9


Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Melikşah Üniversitesi çevresindeki arazilerin baskı yoluyla alınması iddiasıyla ilgili olarak Boydak Holding CEO'su ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, iş adamları Necmi Somtaş, Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Türkmen ve Mehmet Filiz ile birlikte Melikşah Üniversitesi idarecileri gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan 7 kişi sabah erken saatlerde Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi.








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