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Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
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Meltem'in sevgilisi olduğunu öğrenen Haluk, afallayıp kaldı

MELTEM'İN SEVGİLİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN HALUK, AFALLAYIP KALDI

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haluk'u elde etmek için elinden geleni yapan Tutku, "Meltem'in sevgilisi var" deyince Haluk şoke oluyor.

Tarih : 16 Ocak 2018, 01:30
Puan Ver : Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı(5/10)1

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutku, Haluk ile Meltem'in boşanmadığını duyunca yeni hamlelerine hazırlanıyor.

"MELTEM'İN SEVGİLİSİ VAR"

Yeni bölüm fragmanında Tutku, "Meltem'in sevgilisi var. Birlikte Londra'ya gidiyorlar" diyerek Haluk'u kıskançlık krizine sokuyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü 28 Ocak'ta Kanal D ekranlarında olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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