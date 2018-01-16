MELTEM'İN SEVGİLİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN HALUK, AFALLAYIP KALDI
Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haluk'u elde etmek için elinden geleni yapan Tutku, "Meltem'in sevgilisi var" deyince Haluk şoke oluyor.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutku, Haluk ile Meltem'in boşanmadığını duyunca yeni hamlelerine hazırlanıyor.
"MELTEM'İN SEVGİLİSİ VAR"
Yeni bölüm fragmanında Tutku, "Meltem'in sevgilisi var. Birlikte Londra'ya gidiyorlar" diyerek Haluk'u kıskançlık krizine sokuyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü 28 Ocak'ta Kanal D ekranlarında olacak.
Kaynak: haberinburada
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