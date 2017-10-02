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Meltem Cumbul, Ödül Gecesinde Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Elini Sıkmadı

MELTEM CUMBUL, ÖDÜL GECESİNDE YÖNETMEN SEMİH KAPLANOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Uluslararası Adana Film Festivali'nde sunuculuk görevini üstlenen Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Meltem Cumbul, Ödül Gecesinde Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Elini Sıkmadı(8/10)4

Adana'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Film Festivali'nde büyük bir şok yaşandı... Ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı.

GECEYE DAMGA VURAN OLAY

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Yazar Ayşe Arman ve Meltem Cumbul'un sunduğu geceye, Cumbul'un şoke eden hareketi damgasını vurdu.

ELİNİ GERİ ÇEKİP, SIRTINI DÖNDÜ

Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada, kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü.

DAVETLİLİLER ŞAŞIP KALDI

Cumbul'un bu protestosu davetlilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Semih Kaplanoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Olay sonrası Semih Kaplanoğlu'nun paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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