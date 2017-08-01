Brezilya'da olay olan eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun ses kaydı ortaya çıktı. Melo, ses kaydından Türkiye'den iki teklif aldığını, fakat hemen reddettiğini söyledi.

Palmeiras Teknik Direktörü Cuca tarafından kadro dışı bırakılan Felipe Melo, Brezilya'da olay yarattı. Bir ses kaydı ortaya çıkan yıldız orta saha Türkiye'den transfer teklifi aldığını da itiraf etti.

"ONU REZİL EDECEĞİM"

Önce Whatsapp'ta ortaya çıkan ses kaydında Melo'nun teknik direktör Cuca'yı kastederek şu sözleri söylediği sarf edildi: "Artık burada kalamam. Bu adamla olmuyor. O korkak ve yalancı biri. Bana farklı basına farklı konuşuyor. Şu anda susuyorum ama konuştuğum zaman onu rezil edeceğim."

Melo ayrıca kendisiyle Corinthians, Internacional, Gremio, Atletico Mineiro ve Flamengo gibi takımların ilgilendiğini söyledi.

Bugün Globo Esporte'ye konuşan Melo ise ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul ederken, "Bu sözleri kimin için söylediğimi hatırlamıyorum. Dün eşimin doğumgünü partisi vardı. Evde birçok kişiydik. Problemlerden biraz uzaklaşmak istiyordum. Biraz şampanya içmiştim, kimle konuştuğumu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN İKİ TEKLİF ALDIM"

Ses kaydında dediklerinin aksine Brezilya'dan herhangi bir teklif almadığını belirten Melo, "Türkiye'den iki teklif vardı ama hemen reddettim. Bunlar arasında Galatasaray yoktu" dedi.

Kaynak: haberinburada