

SkySport'un haberine göre Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, heyecanla beklenen Melo transferinin çok yakında gerçekleşeceği garantisini verdi.



Bunun için yıldız oyuncuyla telefonda görüştüğünü söyleyen Ausilio, Melo'nun, "Bir haftaya kadar sizin oyuncunuz olacağım" dediğini aktardı.



La Gazzetta dello Sport'un transfer uzmanı muhabiri Carlo Laudisa ise Melo ile takas edilmesi gündeme gelen Japon oyuncu Nagatomo'nun Türkiye'ye gitmek istemediğini belirtti.



Laudisa, Twitter hesabından bu konuda şu iletiyi paylaştı: "Nagatomo'nun Galatasaray'a gitmeyi kabul etmemesi, Felipe Melo transferini biraz yavaşlatacak, ama Inter bu konuda iyimser."



Takas için başka bir oyuncunun adının gündeme gelmesi bekleniyor.



Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin, Felipe Melo'yu ısrarla Inter'de görmek istediği belirtilmiş, Melo da ailesinin isteği üzerine İstanbul'dan ayrılıp, İtalyan ekibinde oynamak istediğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirmişti.Brezilyalı futbolcunun, şimdi kulüplerin anlaşmasını beklediği, mutabakat sağlanması halinde resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar da, Melo'nun gidişinin netleşmesi halinde bu bölgeye bir transfer yapacak. Melo'nun İnter'e takas yoluyla gitmesi konusunda da girişimlerin devam ettiği bildirildi.



