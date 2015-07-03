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melo'dan ayrılık açıklaması!

MELO'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI!

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Felipe Melo, bu konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Breziyalı futbolcu, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim." dedi.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 14:30
Puan Ver : Melo'dan Ayrılık Açıklaması!(6/10)8


Melo'nun açıklamaları şu şekilde:



"Son günlerde basında hakkımda birçok haber yer aldı. Bu haberlerde doğru olmadığını düşündüğüm bazı noktalara açıklık getirmek istiyorum.











 


 




Geleceğimle ilgili kararı henüz vermedim. Çok sayıda zaferle ve kupalar kazanarak tamamladığımız uzun bir sezonun ardından ailemle birlikte tatil yaparak dinleniyorum.



Kulübü hiçbir zaman finansal açıdan zor durumda bırakmadım. Aksine Galatasaray'a bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Galatasaray formasıyla sahada bulunduğum her bir dakikada elimden gelenin en iyisini yaptım. Bütün gerçek Galatasaraylılar bunu biliyor. Galatasaray'ı kendi sağlığımın bile önünde tuttuğumu göz önüne alırsak, bazı taraftarların yaptığı yorumlar beni üzdü. Dört yılın ardından hakkımda söylenen kötü sözleri hak etmediğimi düşünüyorum. Bu süreçte Galatasaray'ı her kulvarda başarıya taşımak için terimin son damlasına kadar mücadele ettim."








Etiketler: Melo  Dan  Ayrılık  Açıklaması    haber

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