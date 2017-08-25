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Melo, Vardar maçından sonra yine Fener'e bulaştı

MELO, VARDAR MAÇINDAN SONRA YİNE FENER'E BULAŞTI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Vardar maçı sonrası sosyal medyada Fenerbahçe'yi ti'ye aldı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Melo, Vardar Maçından Sonra Yine Fener'e Bulaştı(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Türkiye'de oynadığı dönemde de agresif hareketleriyle nam salan Felipe Melo, Vardar maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir paylaşımda daha bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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