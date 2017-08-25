MELO, VARDAR MAÇINDAN SONRA YİNE FENER'E BULAŞTI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Vardar maçı sonrası sosyal medyada Fenerbahçe'yi ti'ye aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Türkiye'de oynadığı dönemde de agresif hareketleriyle nam salan Felipe Melo, Vardar maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir paylaşımda daha bulundu.
Kaynak: haberinburada
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