UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Türkiye'de oynadığı dönemde de agresif hareketleriyle nam salan Felipe Melo, Vardar maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir paylaşımda daha bulundu.

Kaynak: haberinburada