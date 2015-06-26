

G.Saray ile Felipe Melo'nun yolları ayrılıyor... Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha mukavelesi olmasına karşın önceki gün Florya'yı arayarak, 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılmayacağını bildiren Brezilyalı yıldızın, "Beni beklemeyin. İstanbul'a gelmiyorum" dediği ortaya çıktı.