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Melo, Galatasaray gol yeyince Türkçe küfürleri tek tek sıraladı

MELO, GALATASARAY GOL YEYİNCE TÜRKÇE KÜFÜRLERİ TEK TEK SIRALADI

Galatasaray-Östersunds maçını izleyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, Östersunds'un penaltı golü sırasında Türkçe küfürler etti.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : Melo, Galatasaray Gol Yeyince Türkçe Küfürleri Tek Tek Sıraladı(10/10)6

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Östersunds maçının ardından çılgına döndü! Sarı Kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçta Östersunds'un penaltı vuruşu golle sonuçlanınca Brezilyalı futbolcu Türkçe küfür etti.

SÖVÜP SAYDI

Galatasaray - Östersunds, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk ekibin penaltı atışı sırasında eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun küfürleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Penaltı atışı sırasında önce "Haydi Muslera!" diye bağıran Melo'nun golün ardından Türkçe küfürleri kameralara yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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