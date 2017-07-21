MELO, GALATASARAY GOL YEYİNCE TÜRKÇE KÜFÜRLERİ TEK TEK SIRALADI
Galatasaray-Östersunds maçını izleyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, Östersunds'un penaltı golü sırasında Türkçe küfürler etti.
Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Östersunds maçının ardından çılgına döndü! Sarı Kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçta Östersunds'un penaltı vuruşu golle sonuçlanınca Brezilyalı futbolcu Türkçe küfür etti.
SÖVÜP SAYDI
Galatasaray - Östersunds, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk ekibin penaltı atışı sırasında eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun küfürleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Penaltı atışı sırasında önce "Haydi Muslera!" diye bağıran Melo'nun golün ardından Türkçe küfürleri kameralara yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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