Güzel oyuncu Melis Birkan, sevgilisi Alican Yücesoy ile hakkında çıkan evlilik iddialarına yanıt verdi. Birkan, 'Bizim planımızda evlilik yok' dedi.



Melis Birkan, sevgilisi Alican Yücesoy'un rol aldığı Ortaya Karışık -1' adı verilen konser gecesine katıldı. Konserde Mert Fırat, Barış Atay, Damla Sönmez, Selçuk Yöntem gibi usta tiyatrocular sahne aldı. Sevgilisi Alican Yücesoy'u konserde yalnız bırakmayan Melis Birkan, spor kıyafet tercihiyle göz doldurdu.







"PLANIMIZDA EVLİLİK YOK"







Alican Yücesoy ile evleneceği haberleri üzerine konuya açıklık getiren güzel oyuncu Melis Birkan, gazetecilerin "Yakın zamanda evlilik planı var mı?" sorusuna, "Bizim planımızda evlilik yok" yanıtını verdi.