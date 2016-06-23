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melikşah üniversitesi'ne kayyum atandı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ'NE KAYYUM ATANDI

Kayseri'de paralel yapı iddialarına yönelik operasyon kapsamında Melikşah Üniversitesinin bağlı olduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına mahkemece kayyum atandı.

Tarih : 23 Haziran 2016, 16:55
Puan Ver : Melikşah Üniversitesi'ne Kayyum Atandı(10/10)10


Melikşah Üniversitesi'ne kayyum atandı. Paralel yapı iddialarına yönelik operasyon kapsamında yapılan araştırmada üniversitenin yerleşkesi ve çevresinde çok sayıda vatandaşın arsasının baskı veya din inançları suistimal ederek düşük fiyata alınıp üniversiteye dönüştürüldüğü iddia edildi. Soruşturma kapsamında vakfa "Vakfa ait gayrimenkullerin FETÖ/PDY örgütü bünyesindeki şirket, dernek, eğitim ve öğretim kurumu üzerine faaliyet gösteren tüzel kişilere değerinden düşük fiyatla kiralanmak suretiyle vakfın zarara uğratıldığı, vakfın kuruluşundaki amacı ve vakıf tüzüğünde belirtilen amacı yerine tamamen FETÖ/PDY örgütüne finansman ve yarar sağlama adına faaliyet gösterdiği" suçlaması getirildi.



Bu iddiların ardından Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Melikşah Üniversitesinin bağlı bulunduğu Burç Eğitim Kültür ve sağlık Vakfının yönetim organlarına kayyum atandı. Kayseri'de daha önce "nitelikli ve örgütlü yağma" suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında o dönem boydak Holding CEO'su ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış, Memduh Boydak ile M.F. ve A.T. savcılıktan, H.G, V.D, Ö.K. ve N.S. ise tutuklanma istemiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılmıştı.



Soruşturmanın genişletilmesiyle vakfın ve üniversitenin mütevelli heyetinde görev alan 30 kişi hakkında "örgütlü olarak nitelikle yağma ve suça teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.








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