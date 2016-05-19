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MELİH GÖKÇEK'TEN YENİ BAŞBAKAN TÜYOSU


MELİH GÖKÇEK'TEN YENİ BAŞBAKAN TÜYOSU
Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:43
Puan Ver : Melih Gökçek'ten Yeni Başbakan Tüyosu(7/10)5


AK Parti sözcüleri yeni genel başkanın bugün saat 14.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamasına rağmen  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten takipçilerine önemli bir ipucu geldi.



Gökçek akşam saatlarinde attığı 'Hayırlı olsun Türkiye... Bir tanesi geliyor, bir tanesi...' tweeti sosyal medya kullanıcıları tarafından yeni Başbakan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.








Etiketler: Melih  Gökçek  Ten  Yeni  Başbakan  Tüyosu    haber

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