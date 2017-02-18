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melih gökçek'ten viranşehir paylaşımı: bu alçakları ...

MELİH GÖKÇEK'TEN VİRANŞEHİR PAYLAŞIMI: BU ALÇAKLARI ...

Melih Gökçek, Şanlıurfa Viranşehir'de gerçekleşen saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Gökçek, paylaşımında "Bu alçakları kökünden temizlemek için 'evet" dedi.

Tarih : 18 Şubat 2017, 14:21
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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin resmi twitter hesabından açıklama yaptı.



YAVRU KEDİYE YEMEK VERİRKEN ŞEHİT OLDU



Yaklaşık 1 ton patlayıcının kullanıldığı terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi beslemek için evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.



"BU ALÇAKLARI KÖKÜNDEN TEMİZLEMEK İÇİN EVET"



Acı detayın ortaya çıkması üzerine Tweet atan Melih Gökçek paylaşımında, "Viranşehir'de yavru kediyi beslemeye giden çocuğu şehit ettiler. İşte bu alçakları kökünden temizlemek için evet..." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








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