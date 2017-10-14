Bir süredir istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten veda gibi konuşma: Her şey imkan demektir. Ankara çok daha güzellerine layıktır.

Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Her şey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır." sözleri, veda konuşması olarak algılandı.

KENDİ EV SAHİPLİĞİNDEKİ TOPLANTIDA KONUŞTU

Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıldönümünü nedeniyle Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi organizesinde düzenlenen programa Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Partili milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

"VEDA KONUŞMASI OLARAK ALGILANDI

Bir süredir istifa edeceği yönündeki iddialar konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in programda yaptığı konuşma, veda konuşması olarak algılandı.

Belediye Başkanlığı döneminde Ankara'ya yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi veren Gökçek, Ankaralıların ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının gayreti ile 15 Temmuz darbe girişiminin geri püskürtüldüğünü kaydetti. Avrupa'nın en büyük tema parkını açacaklarını belirten Gökçek, Ankara turizmine ciddi anlamda katkıda bulunacaklarının altını çizdi.

"ANKARA DAHA GÜZELLERİNE LAYIKTIR"

Gökçek'in konuşması sırasında kullandığı "Her şey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır." sözleri, "Gökçek veda mı ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak: haberinburada