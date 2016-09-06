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melih gökçek'ten sert cevap: kriptocu fetö'cüler

MELİH GÖKÇEK'TEN SERT CEVAP: KRİPTOCU FETÖ'CÜLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında çıkan 'görevden alınacağına' yönelik iddialara Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 13:30
Puan Ver : Melih Gökçek'ten Sert Cevap: Kriptocu Fetö'cüler(7/10)5


Başkan Gökçek Twitter hesabından, özellikle son günlerde sosyal medyada yaygın bir şekilde, "görevden alınacağına" dair söylentilerle algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını, bunların, "kriptocu FETÖ'cüler" olduğunu belirtti.



Bu kişilerin başlarında eski bir istihbaratçı bulunduğunu belirten Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:



"Şimdi benim hakkımda akıllarınca algı yönetimi yapıp, benim görevden alınacağımı yaymaya çalışıyorlar. Hiçbir kaynak ve dayanak vermiyorlar. Son zamanlarda bazılarının ayaklarına bastım. Canları hayli acıdı. Bu kişiler, kripto FETO'cular. Vazifeleri, Türkiye'de FETO'cuları duman eden polis, savcı ve siyasetçileri ‘Millî Damarcı' diyerek görevden uzaklaştırılmalarını sağlamak. Maalesef bunlar FETO karşıtı gibi görünüp, millî unsurlar hakkında algı yapma yöntemi kullanıyorlar. Başlarında eski bir istihbaratçı, müptezel bir avukat, birkaç beş para etmez gazeteci. Bir de soldan kiraladıkları bazı kalem ve sözcü. Yazan gazete Cumhuriyet. Konuşan solcu bir militan. Bak Castro, arkadaşların Ünsüz ve Çakan ışığa söyle, yakında size avcılık öğretenlerle beraber kapalı eğitim yapmaya başlarsınız. Bak, arkadaşınız Batı Trakyalı, şimdi içerde eğitime başladı. İftira ile adım atamazsınız. Bunlar size Gökçek nasihati. Demedi demeyin. Haddinizi bilin."








Etiketler: Melih  Gökçek  Ten  Sert  Cevap  Kriptocu  Fetö  Cüler    haber

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