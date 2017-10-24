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MELİH GÖKÇEK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI SONRASI TWİTTER'DAN İLK PAYLAŞIM


Melih Gökçek'ten İstifa Açıklaması Sonrası Twitter'dan İlk Paylaşım
Tarih : 24 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Melih Gökçek'ten İstifa Açıklaması Sonrası Twitter'dan İlk Paylaşım(8/10)4

Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, istifa ilanından bir gün sonra Twitter'da sessizliğini bozdu.

"MELİHİME İKİ CİHAN SAADETİ DİLİYORUM"

Gökçek, 15 yaşında giren ve kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla fotoğraf çektirdi. Gökçek çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından "Torunum Melih Gökçek bugün 15 yaşına bastı. Melihime Cenabı-ı Hak'dan iki cihanda saadeti diliyorum..." notuyla paylaştı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜP İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

Bir süredir Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istendiği konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Gökçek'e istifa talebini ilettiğini söyleyip, iddialara netlik getirdi. Dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Gökçek, Twitter hesabından Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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