

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Hakan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Ahmet Hakan, sabah saatlerinde taburcu edilirken, saldırıyla ilgili önce 3 kişi gözaltına alındı, sabah saatlerinde 4'ncü saldırgan da yakalandı.







Gökçek de kınadı



Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinde Ahmet Hakan ile atışan Gökçek, yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddet hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Geçmiş olsun sana Ahmet" ifadelerini kullandı.