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Melih Gökçek'ten 'deprem Neden Oluyor' Açıklaması
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MELİH GÖKÇEK'TEN 'DEPREM NEDEN OLUYOR' AÇIKLAMASI


MELİH GÖKÇEK'TEN 'DEPREM NEDEN OLUYOR' AÇIKLAMASI
Tarih : 07 Şubat 2017, 10:43
Puan Ver : Melih Gökçek'ten 'deprem Neden Oluyor' Açıklaması(8/10)7


Ege Bölgesinde, Çanakkale merkezli son depremleri değerlendiren Melih Gökçek ortaya çok konuşulacak komplo teorileri attı. Ege'de çeşitli gemilerin bulunduğunu savunan Gökçek "Şu anda Türkiye'ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle Türkiye'yi ekonomik çöküntüye uğratmak" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, son Çanakkale depremleri ile ilgili enteresan iddialarda bulundu. Söz konusu depremlerin hükümete karşı darbe yapmak için ‘dış güçler' tarafından ‘yapıldığını' savunan Gökçek, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere yetkilileri de Ege Denizi'ne ‘önlem' almaya çağırdı.



‘ARAŞTIRDIM BİR GEMİ VARMIŞ'



Gökçek twitter hesabından aynen şunları yazdı; “Çanakkale'de bugün ciddi bir deprem oldu. Araştırdım. Civarda sismik araştırma yapan bir gemi varmış. Bu geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğu acilen çözülmeli. Ben kim ne derse desin olası bir depremin suni olarak yapılacağından endişe taşıyorum. Mutlaka araştırılmalı ve kamuoyuna açıklanmalı. (iki video linki paylaştı) Tesla'yı öğrenirseniz ne demek istediğimiz çok daha iyi anlayacaksınız. Hatırlarsanız, TV'lerde Ağustos'ta deprem olacağını FETO'nun ağzından vermiştim. Amaç o tarihte olacak bir depremle Mehdiliğini ilandı. Olayı ifşa etmemiz o tarihte oyunu bozdu. Şu anda Türkiye'ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle Türkiye'yi ekonomik çöküntüye uğratmak. Bazıları olayı alaya alsa da önemsiyorum. İstanbul, Marmara ve Çanakkale civarında tüm denizaltılar ve büyük teçhizatlı gemiler kontrol altında tutulmalı.”



 



kaynak:sözcü








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