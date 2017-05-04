

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir anket yaptı.







"CHP SİZCE KAÇ PARA" DİYE SORDU







Sosyal medyayı çok etkin kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son anketinde Cumhuriyet Halk Partii ile ilgili bir soru sordu. Son günlerde CHP'de yaşanan gelişmeler ile iligli olarak paylaşımlar yapan Gökçek, "CHP'nin bölündüğüne dair medyada birçok yazı ve yorum çıkıyor. CHP sizce kaç para? diye sordu.







ANKETE 7.315 KİŞİ KATILDI







Melih Gökçek'in anketindeki şıklar ise dikkat çekti. Gökçek takipçilerine sorduğu soru için iki parça, üç parça, beş parça, paramparça seçeneklerini sordu. Ankete an itibariyle 7.315 kişi katıldı.







kaynak:haberler