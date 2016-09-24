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MELİH GÖKÇEK'TEN ANITKABİR'DEKİ ÇOCUK PARKI YORUMU


MELİH GÖKÇEK'TEN ANITKABİR'DEKİ ÇOCUK PARKI YORUMU
Tarih : 24 Eylül 2016, 14:21
Puan Ver : Melih Gökçek'ten Anıtkabir'deki Çocuk Parkı Yorumu(0/10)


Anıtkabir'de bir kargo şirketi, tarafından yapılan çocuk parkı, son yıllarda görülen en büyük tepkiyi aldı. Sosyal medyada protesto tweetleri milyonları aşarken, Genelkurmay Başkanlığı da tepkileri göz ardı etmeyerek, parkın kaldırılması konusunu değerlendiriyor. Sivil toplum kuruluşları ve CHP, park kaldırılana kadar Anıtkabir önünde eylem yapacağını duyurdu.








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