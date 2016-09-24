

Anıtkabir'de bir kargo şirketi, tarafından yapılan çocuk parkı, son yıllarda görülen en büyük tepkiyi aldı. Sosyal medyada protesto tweetleri milyonları aşarken, Genelkurmay Başkanlığı da tepkileri göz ardı etmeyerek, parkın kaldırılması konusunu değerlendiriyor. Sivil toplum kuruluşları ve CHP, park kaldırılana kadar Anıtkabir önünde eylem yapacağını duyurdu.