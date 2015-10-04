

Oğlu Osman Gökçek ile birlikte Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Bunun arkasında Türkiye'yi kaosa sokmak, özellikle bu seçim öncesi karışıklık çıkarmak isteyen güçler var" iddiasında bulundu ve ekledi: Bunun arkasında bir yapının olduğuna inanıyorum. İnşallah polis bu yapıyı ortaya çıkartır. Ortaya çıktığı zaman Türkiye'de pek çok şey çözülür.



Ahmet Hakan'ın Nişantaşı'ndaki evine oğlu Osman Gökçek'le gelen Melih Gökçek'in ziyareti yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçek, "Gerçekten çok geçmiş olsun. Türkiye'de böyle kaba kuvveti tasvip etmek mümkün değil" diye konuştu.







Ahmet Hakan'ın göğsünde ağrılar olduğunu belirten Gökçek, şunları söyledi:







"Ahmet'e de söyledim, geçen seçim öncesinde 'hem sağdan hem soldan gazetecilere saldırıyı bekleyin' dedim. Bunu televizyonlarda tekrar ettim. Türkiye'yi kaos ortamına itebilmek maksadıyla böyle bir organizasyon yapılıyor. Ortada bir hadise varsa, 'bundan kim yararlanacak?' onu düşüneceksiniz ve arkasında onu arayacaksınız. Bunun masum bir olay olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Ahmet'in bu şekilde hırpalanmasından bir takım çevrelerin yararlanacağını düşünüyorum."







'ORTAYA ÇIKTIĞINDA, PEKÇOK ŞEY ÇÖZÜLÜR'







Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı Türkiye'de kaos çıkartmak isteyenlerin yaptırdığına inandığını söyleyen Gökçek, "Bunun arkasında bir yapının olduğuna inanıyorum. İnşallah polis bu yapıyı ortaya çıkartır. Ortaya çıktığı zaman Türkiye'de pek çok şey çözülür, diye düşünüyorum. Onun için merakla polisin bu işi çözmesini bekliyorum" dedi. Gökçek "Ahmet'e geçmiş olsun, nereden gelirse gelsin, bunu tasvip etmek mümkün değil. Bu eller alçak eller" ifadelerini kullandı.







Gökçek sözlerine şöyle devam etti: "Ben birisi hakkında bir şey söyledim, birisi benim hakkımda bir şey söyledi diye kimsenin başına bir şey geleceğinden değil. Bunlar kapalı kapılar ardında organize edilir. Organize edildikten sonra tatbikata konur. Ülke içinde kaosun yayılması için vesile olur. Bunun için yapılmıştır. Yüzde 1 trilyon. Zerre şüphem yok. Bunun arkasında Türkiye'yi kaosa sokmak, özellikle bu seçim öncesi karışıklık çıkarmak isteyen güçlerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yüzde 100 kanaatim budur".







Önümüzdeki günlerde başka saldırıların da yaşanabileceğini belirten Gökçek, "Bundan sonra sağdan birilerini bekleyin. Milletvekili, belediye başkanı bekleyin. Dövülecek, vurulacak. Karşılıklı olarak insanlar sokağa çıkacak ki kaos artsın. Kaosçuların amacı bu" diye konuştu.



Açıklamasının ardından aracına binen Gökçek, Nişantaşı'ndan ayrıldı.