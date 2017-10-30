MELİH GÖKÇEK'İN YERİNE GÖREVE BAŞLAYAN BAŞKAN, AYNI GÜN KARDEŞİNİ KAYBETTİ
Melih Gökçek'in istifası üzerine, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Ali İhsan Ölmez, vekalete başladığı gün, kız kardeşi Şükran Ölmez'i kaybetti.
Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından yasa gereği, Meclis Birinci Başkanvekili olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ali İhsan Ölmez, aynı gün kardeşinin acı haberini aldı.
KARDEŞİNİ TOPRAĞA VERDİ
Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek, Sivas'taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez'i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.
ERDOĞAN'IN DAVETİNE KATILAMAMIŞTI
Beyne giden damarların, pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla hayatını kaybeden kardeşinin cenazesine katılmak için Sivas'a gitmesi nedeniyle, Ölmez, dün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik kabulüne de katılamamıştı. Ölmez'in yerine Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne, Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı.
Ölmez, bugün görevinin başına döndü.
Kaynak: haberinburada
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