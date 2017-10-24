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MELİH GÖKÇEK'İN TORUNUYLA PAYLAŞIMI, SUBLİMİNAL MESAJ OLARAK YORUMLANDI


Melih Gökçek'in Torunuyla Paylaşımı, Subliminal Mesaj Olarak Yorumlandı
Tarih : 24 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Melih Gökçek'in Torunuyla Paylaşımı, Subliminal Mesaj Olarak Yorumlandı(5/10)1

Bu cumartesi Belediye Meclisini olağanüstü toplayarak istifasını açıklayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa açıklamasından sonra ilk kez twitter hesabını tekrar kullandı. Gökçek, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

YÜZ GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Gökçek'in torununun tişörtündeki İngilizce "risktaker" yani "risk alıcı" yazısı sosyal medyada yüz güldüren paylaşımlara neden oldu.

SUBLİMİNAL MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Gökçek'in takipçileri, torun Melih'in tişörtündeki hafleri subliminal mesaj olarak değerlendirip, harflerden "RTE", "İstikrar" gibi kısaltmalar çıkardılar.

İşte Gökçek'in torunuyla yaptığı paylaşıma yapılan yorumlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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