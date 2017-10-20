MELİH GÖKÇEK'İN SÜNGÜSÜ DÜŞTÜ! CANLI YAYINDA KONUŞAN GÜREL: İSTİFA ETME KONUSUNDA DİRENÇ GÖSTERMEYECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa konusunda direnmekten vazgeçtiği iddia edildi. Gazeteci Deniz Gürel "Herhangi bir direnç yok. İstifa kesin" dedi.
CNN Türk'te yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında günlerdir gündemin baş sıralarında yer alan Melih Gökçek ve belediye başkanlarının istifası konusunda önemli kulis bilgileri paylaşıldı.
"GÖKÇEK'TE HERHANGİ BİR DİRENÇ YOK"
Gece Görüşü'ne telefonla bağlanan Hürriyet Ankara gazetesi haber koordinatörü Deniz Gürel, Gökçek cephesinde istifa konusunda herhangi bir direncin olmadığını ve istifanın kesin olduğunu söyledi. Gürel telefon bağlantısında özetle şunları söyledi:
Tarih muamması vardı. Daha önce belediye kaynaklarından Gökcek'in odasındaki özel eşyalarını topladığını öğrenmiş ve haber yapmıştık. Aynı şekilde üst düzey bürokratlar da istifa hazırlıkları tamamladı. Herhangi bir direnç yok. İstifa kesin.
"PARTİYE ZARAR VEREMEYİZ"
Melih Gökcek bugün icraatçı birimlerinden bir dosya istmiş. 23 yıllık icraatlarını anlatacakmış. Ayrıca yakın çalışma arkadaşlarına 'bu iş buraya kadar. AK Parti'ye zarar verecek görüntü içine giremeyiz' demiş.
"HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR"
Peki neden istifa hâlâ yok? 23 yıl az değil. Benim aldığım bilgiye göre, belediyedeki isimlere de sürpriz olmuş istifa isteği. Hazırlıksız yakalandılar. Bizim aldığımız bilgiler önümüzdeki hafta içinde istifa sürecinin tamamlanacağına yönelik.'
"10 KASIM'DA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat ise kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmesinden aldığı bilgilere göre, istifanın aksi yönünde bir durum beklenmiyor. Fırat konu hakkında şunları söyledi, "Bende telefon görüşmeleri yaptım. Cumhurbaşkanı kaynaklarından aldığım bilgiye göre, aksi bir durum beklenmiyor. Sadece tarih konusunda bir karar verilmiş değil. Gelecek hafta ya da en geç önümüzdeki hafta diyorlar. 10 Kasım iddiasına ise kaynaklarım, 'özel bir gün böyle bir şey olmaz' diyorlar."
'GÖKÇEK KENDİSİNDEN SONRA GELECEK İSİM KONUSUNDA ETKİLİ OLMAK İSTİYOR'
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Gökçek'in istifasının kesin olduğunu ancak Melih Gökçek'in kendisinden sonra gelecek ismin belirlenmesinde etkili olmak istediğini söyledi. Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; "İstifayı yarın için beklemiyorum. Gökcek, Cumhurbaşkanı ile bir kez daha görüşmek istiyor. Sayın Gökcek bir anlamda kendisinden sonra gelecek ismin belirlenmesinde de etkili olmak istiyor. Anket yaptırdığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı'na sunum yapacağı söyleniyor. Ancak istifa kesin. Bir hafta önce direnci vardı ama anlamsız olduğunu kendisi de kanaat getirdi. Uzadıkça da zarar veriyor. Cumhurbaşkanı da hiç geri adım atmıyor. Ben önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı ile bir araya gelince bu sürecin tamamlanmasını bekliyorum.
"BURSA BELEDİYE BAŞKANI DİRENİYOR"
Öte yandan Abdulkadir Selvi bir önemli kulis bilgisi daha vererek, istifasının istendiği kamuoyunda konuşulan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin istifaya yanaşmadığını söyledi. Selvi, 'Altepe'nin istifaya yanaşmadığı, direndiği söyleniyor. Dün Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşmüş. Bursa'daki süreç biraz uzayabilir' dedi.
Kaynak: haberinburada
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