Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Melih Gökçek'in AK Parti'den önce aday olduğu üç parti kapandı. Siyasi hayatında sadece 1989 yılında girdiği yerel seçimi kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek'in belediye başkanı adayı olduğu Anavatan, Fazilet ve Rafah partileri kapandı. Gökçek hayatında sadece 1989 yılında Keçiören Belediyesi Başkanlığı için girdiği yerel seçimi kaybetti.

İşte Gökçek'in aday olduğu parti ve seçimler:

Gökçek siyaset hayatına ilk olarak Anavatan Partisi'nde adım attı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi.

KAYBETTİĞİ TEK SEÇİM

1989 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden ikinci defa Keçiören belediye başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. Bu Gökçek'in siyasi hayatında kaybettiği tek seçim oldu.

MİLLETVEKİLİ OLDU

1991 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

1994'TE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI OLDU

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 1994 Türkiye seçimlerinde 6.500 oy farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.

FAZİLET PARTİSİN'DEN ADAY OLDU

Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Gökçek, 1999 yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu, yapılan seçimlerde %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu. Gökçek Fazilet Partisi'nin kapanmasının ardından AK Parti'ye geçti.

ANKARA'DA BİR İLKİ BAŞARDI

2004 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde dördüncü kez, 30 Mart 2014 yerel seçimleri seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığına seçilen kişi oldu.

Önemli bir not paylaşalım; Refah Partisi ve Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Avatan Partisi ise 2009 yılında Demokrat Parti ile birlşerek kendisini feshetti.

Kaynak: haberinburada