Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Melih Gökçek'in Siyasi Geçmişi: Aday Olduğu 3 Parti Kapandı, 1 Seçim Kaybetti

MELİH GÖKÇEK'İN SİYASİ GEÇMİŞİ: ADAY OLDUĞU 3 PARTİ KAPANDI, 1 SEÇİM KAYBETTİ

Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Melih Gökçek'in AK Parti'den önce aday olduğu üç parti kapandı. Siyasi hayatında sadece 1989 yılında girdiği yerel seçimi kaybetti.

Tarih : 23 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Melih Gökçek'in Siyasi Geçmişi: Aday Olduğu 3 Parti Kapandı, 1 Seçim Kaybetti(8/10)4

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek'in belediye başkanı adayı olduğu Anavatan, Fazilet ve Rafah partileri kapandı. Gökçek hayatında sadece 1989 yılında Keçiören Belediyesi Başkanlığı için girdiği yerel seçimi kaybetti.

İşte Gökçek'in aday olduğu parti ve seçimler:

Gökçek siyaset hayatına ilk olarak Anavatan Partisi'nde adım attı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi.

KAYBETTİĞİ TEK SEÇİM

1989 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden ikinci defa Keçiören belediye başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. Bu Gökçek'in siyasi hayatında kaybettiği tek seçim oldu.

MİLLETVEKİLİ OLDU

1991 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

1994'TE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI OLDU

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 1994 Türkiye seçimlerinde 6.500 oy farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.

FAZİLET PARTİSİN'DEN ADAY OLDU

Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Gökçek, 1999 yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu, yapılan seçimlerde %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu. Gökçek Fazilet Partisi'nin kapanmasının ardından AK Parti'ye geçti.

ANKARA'DA BİR İLKİ BAŞARDI

2004 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde dördüncü kez, 30 Mart 2014 yerel seçimleri seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığına seçilen kişi oldu.

Önemli bir not paylaşalım; Refah Partisi ve Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Avatan Partisi ise 2009 yılında Demokrat Parti ile birlşerek kendisini feshetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Melih  Gökçek  İn  Siyasi  Geçmişi  Aday  Olduğu  3  Parti  Kapandı  1  
Seçim  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER