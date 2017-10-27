Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melike Hatun Camii'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, açılışta eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'a da caminin isim babası olduğu için teşekkür etti. Arınç'ın o anlarda gülümsediği görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yarınki istifası öncesi Erdoğan'ın Arınç'a jest yapması da dikkat çekti. Bildinği üzere Arınç ve Gökçek arasında FETÖ meselesi yüzünden uzunca bir süredir polemik yaşanıyor.

"İSİM BABASI BÜLENT ARINÇ BEYDİR"

İşte Erdoğan'ın Arınç'a teşekkür ettiği o sözler:

"Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç beydir, teşekkür ederim, böyle bir isimle tarihimize vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız."

ERDOĞAN'IN TEŞEKKÜRÜ İKİLİ ARASINDAKİ KAVGAYI HATIRLATTI

Erdoğan'ın Ankara'daki camii açılışında AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve hükümet sözcülüğünü de yapan Bülent Arınç'a teşekkür etmesi, Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki kavgayı hatırlattı.

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in Ankara'yı FETÖ'ye "parsel parsel sattığını" ifade etmiş ve ikili arasında çok sert tartışmalar yaşanmıştı. Erdoğan'ın istifasını istediği Melih Gökçek'e ilişkin tartışmalar sürerken, Bülent Arınç sosyal medya hesabından da çok konuşan bir paylaşım yapmıştı. Arınç twitter hesabında daha önce attığı bir tweeti "sabitlenmiş tweet" haline getirerek en üste koymuştu. O tweette Gökçek'in fotoğrafını paylaşan Arınç şöyle yazmıştı:

"Bir Hint atasözünde denir ki: Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir."

ARINÇ GÜLEREK KARŞILADI

Gökçek'in istifasından bir gün önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç'a teşekkür etmesi ise dikkat çekti. Erdoğan'ın teşekkürüne, Arınç gülümseyerek yanıt verdi.

Kaynak: haberinburada