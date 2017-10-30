MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASINI DEĞERLENDİREN BÜLENT ARINÇ: SABRETTİM VE KAZANDIM
İstifa eden Melih Gökçek'le yıllardır aralarında husumet bulunan Bülent Arınç, "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım" dedi.
Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber'in sorularını yanıtladı.
"SABRETTİM VE KAZANDIM"
Arınç, Gökçek'in istifasıyla ilgili "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım" dedi.
Melih Gökçek'le yıllardır gerilim yaşayan ve bir dönem karşılıklı atışmaları söz düellosuna dönüşen Arınç, "O zaten gitti gidecekti" ifadelerini kullandı.
"BANA FETÖ'CÜ DEDİ, ÇOCUKLARIMA ACI ÇEKTİRDİ"
Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar