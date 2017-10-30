İstifa eden Melih Gökçek'le yıllardır aralarında husumet bulunan Bülent Arınç, "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber'in sorularını yanıtladı.

"SABRETTİM VE KAZANDIM"

Arınç, Gökçek'in istifasıyla ilgili "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım" dedi.

Melih Gökçek'le yıllardır gerilim yaşayan ve bir dönem karşılıklı atışmaları söz düellosuna dönüşen Arınç, "O zaten gitti gidecekti" ifadelerini kullandı.

"BANA FETÖ'CÜ DEDİ, ÇOCUKLARIMA ACI ÇEKTİRDİ"

Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada