MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFA TOPLANTISINDA OLAY ÇIKTI! AKİT TV MUHABİRİ TARTAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in istifasını açıkladığı toplantı sırasında olaylar çıktı. Daha önce "Gökçek, CHP'lilerle görüşüyor" diye haber yapan Akit TV muhabiri tartaklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sessizliğe büründüğü günlerde "Gökçek istifa etmeyecek. CHP'lilerle görüşüyor" diye haber yapan Akit TV'nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, belediye meclis toplantısını takip etmek için belediyeye gelince olaylar çıktı.
AKİT MUHABİRİNE SALDIRDILAR
Haberin ardından da Melih Gökçek sahibi olduğu Beyaz TV ile Akit TV arasındaki polemik yaşanmıştı. İşte bu polemiğin başrolündeki Mehmet Özmen, bugünkü belediye meclis toplantısını takip etmek için belediyeye gelince olaylar çıktı. Toplantı salonunun dışında bekleyen kalabalık bir grup, programı takip eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e saldırdı. Polis kalabalık grubu dağıtarak belediye binasından uzaklaştırdı.
Özmen'in darp raporu almak için hastaneye gittiği öğrenildi.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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