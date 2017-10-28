Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sessizliğe büründüğü günlerde "Gökçek istifa etmeyecek. CHP'lilerle görüşüyor" diye haber yapan Akit TV'nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, belediye meclis toplantısını takip etmek için belediyeye gelince olaylar çıktı.

AKİT MUHABİRİNE SALDIRDILAR

Haberin ardından da Melih Gökçek sahibi olduğu Beyaz TV ile Akit TV arasındaki polemik yaşanmıştı. İşte bu polemiğin başrolündeki Mehmet Özmen, bugünkü belediye meclis toplantısını takip etmek için belediyeye gelince olaylar çıktı. Toplantı salonunun dışında bekleyen kalabalık bir grup, programı takip eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e saldırdı. Polis kalabalık grubu dağıtarak belediye binasından uzaklaştırdı.

Özmen'in darp raporu almak için hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada