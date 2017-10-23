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MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFA AÇIKLAMASININ ARDINDAN, ERDOĞAN'DAN ANLAMLI MESAJ


Melih Gökçek'in İstifa Açıklamasının Ardından, Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj
Tarih : 23 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Melih Gökçek'in İstifa Açıklamasının Ardından, Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj(8/10)4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra twitter'dan iki tweetlik bir mesaj yayınlayarak, bu cumartesi günü istifasını sunacağını söyledi.

"CUMARTESİ VEDA EDECEĞİM"

Gökçek açıklamasında "Sn Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık... İnşaallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Bld Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip,istifamı vereceğim" dedi.

ERDOĞAN'DAN ANLAMLI MESAJLAR

Gökçek bu açıklamayı yaptıktan dakikalar sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan da twitter'dan bir açıklama yayınladı.

Erdoğan mesajlarında şunları belirtti:

Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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