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Melih Gökçek'in 'en büyük hayalim' dediği Ankapark tutuştu

MELİH GÖKÇEK'İN 'EN BÜYÜK HAYALİM' DEDİĞİ ANKAPARK TUTUŞTU

Başkentte Ankapark inşaatında, oyun çadırının tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarih : 27 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Melih Gökçek'in 'en Büyük Hayalim' Dediği Ankapark Tutuştu(10/10)6

Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatı sırasında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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