Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatı sırasında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: haberinburada