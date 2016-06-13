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melih gökçek'in avukatı para saçtı!

MELİH GÖKÇEK'İN AVUKATI PARA SAÇTI!

CMK soruşturmalarında zorunlu müdafilik karşılığı 214 TL alan avukatlar meslektaşlarının davul ve zurnacılara deste deste para yağdırmasına kızdı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 14:23
Puan Ver : Melih Gökçek'in Avukatı Para Saçtı!(9/10)8


CMK soruşturmalarında zorunlu müdafilik karşılığı 214 TL alan avukatlar meslektaşlarının davul ve zurnacılara deste deste para yağdırmasına kızdı. Ankara Genç İşadamları Derneği'nin 13. Genel Kurulu sonrası düzenlenen kutlama yemeğinde çekilen fotoğraflar çok sayıda avukat tarafından paylaşıldı. Aşiret düğünlerinde aşiret ağaları bile müzisyenlere birer dolar atarken Gökçek'in avukatının havalara 100 TL'lik banknotlar saçması çalgıcıları bile şaşırttı. Gökçek'in avukatı Mustafa Semiz'in bu hareketindeki tek olumlu yön ise Dolar ya da Euro yerine Türk Lirası kullanması oldu. Avukat, Türk Lirası'na ne kadar değer verdiğini de göstermiş oldu.








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