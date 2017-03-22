MELİH GÖKÇEK, TAYFUN TALİPOĞLU'NA YAPTIĞI TEKLİFİ AÇIKLADI
Melih Gökçek, Best FM'de Ufuk Karcı'yla birlikte gerçekleştireceği program öncesinde kendi Periscope hesabından canlı yayın yaptı.
Bu yayın sırasında sohbet Tayfun Talipoğlu'na da gelince Gökçek dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Solcuydu molcuydu ama iyi çocuktu" diyerek Tayfun Talipoğlu'nu sevdiğini belirten Gökçek, bir dönem Talipoğlu'nu Çankaya Belediyesi'nden belediye başkanı yapmak istediğini de açıkladı.
Bu teklifi Tayfun Talipoğlu'nun reddettiğini belirten Gökçek, "Tayfunla ailecek görüşürdüm" diye konuştu.
kaynak:milliyet
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