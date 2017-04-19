MELİH GÖKÇEK: SARHOŞ MU YOKSA TERÖRİST Mİ ORTAYA ÇIKACAK
Ankara BŞB Başkanı Melih Gökçek, belediye binasının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada ''Bir sarhoşun atışı mıdır yoksa teröristin atışı mıdır ortaya çıkacak'' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gece saatlerinde belediye binasına ateş açılmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gökçek açıklamasında, 'Bir sarhoşun atışı mıdır yoksa teröristin atışı mıdır ortaya çıkacak' dedi.
'HERHANGİ BİR YARALI YOKTUR'
Gökçek yaptığı açıklamada; ' Dün gece bir araçtan belediye binamızın 3, 11 ve 16. katlarına isabet eden üç el atış yapılmıştır. Belediye binası o anda boş olup, herhangi bir yaralı yoktur... Bir sarhoşun atışı mıdır, yoksa bir teröristin atışı mıdır, polisin çalışması ile inşallah ortaya çıkacaktır' ifadelerini kullandı.
kaynak:haberler
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