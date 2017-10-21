Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Attığı Gollere Sevindi

MELİH GÖKÇEK, OSMANLISPOR'UN ATTIĞI GOLLERE SEVİNDİ

İstifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Kardemir Karabükspor'u yendiği maçı takip etti.

Tarih : 21 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Attığı Gollere Sevindi(9/10)5

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Süper Lig'in 9. haftasında Ankara'da gerçekleşen Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor maçını izledi.

3-0 Osmanlıspor galibiyetiyle sona eren mücadelede Melih Gökçek'in gollerden sonra sevinmesi dikkat çekti.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Maçın ardından Başkan Gökçek, yanına gelen basın mensuplarının, belediye başkanlığından istifasına ilişkin sorularını yanıtlamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Melih  Gökçek  Osmanlıspor  Un  Attığı  Gollere  Sevindi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER