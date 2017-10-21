MELİH GÖKÇEK, OSMANLISPOR'UN ATTIĞI GOLLERE SEVİNDİ
İstifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Kardemir Karabükspor'u yendiği maçı takip etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Süper Lig'in 9. haftasında Ankara'da gerçekleşen Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor maçını izledi.
3-0 Osmanlıspor galibiyetiyle sona eren mücadelede Melih Gökçek'in gollerden sonra sevinmesi dikkat çekti.
SORULARA CEVAP VERMEDİ
Maçın ardından Başkan Gökçek, yanına gelen basın mensuplarının, belediye başkanlığından istifasına ilişkin sorularını yanıtlamadı.
Kaynak: haberinburada
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