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melih gökçek metro tweetini canlı yayında attı

MELİH GÖKÇEK METRO TWEETİNİ CANLI YAYINDA ATTI

KEçiören Metrosu'nın test sürüşlerinin açılışına katılan Binali Yıldırım Ankaralılara hitap etti. Yıldırım'ın konuşması devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek metroyla ilgili sosyla medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 17:11
Puan Ver : Melih Gökçek Metro Tweetini Canlı Yayında Attı(0/10)


Keçiören Metrosu'nun test sürüşleri başlıyor. Açılışa katılan Başbakan Yıldırım, Ankaralılara hitap etti. Canlı yayın sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de sosyal medya hesabından metroyla ilgili tweet attı. Keçiören Metrosu'nun test sürüşünün başlaması dolayısıyla düzenlenen tören dolayısıyla Keçiören Belediyesi önünde halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, bugününKeçiören için büyük bir gün olduğunu ifade etti.



Başbakan Yıldırım'ın konuşması esnasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tweet attı. Gökçek, metroyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Keçiören'de metroda ilk hareket için Keçiören Meydanında toplandık" ifadelerini kullandı.








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