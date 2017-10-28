Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, düzenlediği basın toplantısıyla görevini bıraktığını açıkladı. Gökçek'in vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

ANKARA'DA YAPTIĞI ÇALIŞMALARI SIRALADI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 6 belediye başkanından birisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifasını açıkladı. Saat 14:00'da kürsüye gelen Gökçek, 23 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca yaptığı çalışmaları tek tek sıraladı.

"LİDERİMİZ ERDOĞAN'IN HAKKI İNKAR EDİLEMEZ"

Türkiye, duble yollarla, metrolarla, şehir hastaneleriyle, hızlı trenlerle, milli harp sanayi ile Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti döneminde tanışmıştır açıklamasında bulunan Gökçek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye çağ atladı. Türkiye sayılamayacak yeniliklere Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştı. Bu konuda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir, demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKIYORUM"

Erdoğan'ın talebini yerine getirdiğini belirten Gökçek, "Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum." açıklamasında bulundu.

BAZI ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Melih Gökçek'in çalışmalarını anlattığı konuşması sırasında belediye meclisinden bazı üyelerin duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

DÜN PERSONELLER VEDALAŞMIŞTI

Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Gökçek, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada, 'Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz' demişti.

Kaynak: haberinburada