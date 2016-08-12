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MELİH GÖKÇEK ‘İSTİFA' İDDİALARINA ÖYLE BİR YANIT VERDİKİ...!


MELİH GÖKÇEK ‘İSTİFA' İDDİALARINA ÖYLE BİR YANIT VERDİKİ...!
Tarih : 12 Ağustos 2016, 14:41
Puan Ver : Melih Gökçek ‘İstifa' İddialarına Öyle Bir Yanıt Verdiki...!(0/10)


MELİH GÖKÇEK 14 AĞUSTOSU İŞARET ETMİŞTİ



Katıldığı bir programda FETÖ'nün 14 Ağustos spekülasyonlarına yönelik açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fethulah Gülen'in Türkiye'de deprem yapacağını iddia etti.



Sosyal medya Twitter üzerinde dolaşan iddialarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa ettiği algısı oluşturulma çalışıldı. Bu iddialara Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Melih Gökçek, görevinin başında olduğunu belirterek bu iddiaları yalanladı.



Melih Gökçek istifa ettiği iddialarına: “Bir de Türkiye'ye Başbakanlık düşüşüyle yanan birisinin taraftarlarına ‘Melih Gökçek görevden alınıyor' diye twit attırması çok komik. Yerimdeyim ve paralelle mücadeleye olanca hızımla devam ediyorum. Üzüldünüz mü sazanlar” şeklinde cevap verdi.








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