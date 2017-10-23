Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti. Gökçek istifa için resmi açıklamayı Cumartesi günü yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını talep ettiği belediye başkanları arasında ismi geçen ve haftalardır bu konudaki iddialara cevap vermeyen Melih Gökçek bugün istifasını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, istifasını Cumartesi günü Belediye Meclisi'nde vereceğini duyurdu.

ERDOĞAN'LA BEŞTEPE'DE GÖRÜŞTÜ

Gökçek, Cumartesi günü istifa edeceği bilgisini Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1.5 saat süren görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte Melih Gökçek'in istifasını duyurduğu tweet'ler:

Sn Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık... İnşaallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Bld Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip,istifamı vereceğim.

ERDOĞAN: İSTİFA TALEBİMİZİ İLETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarına istifa etmeleri yönünde talebini ilettiğini söylemişti. Erdoğan'ın talebi üzerine önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı istifa etti, ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceğini duyurdu.

Kaynak: haberinburada