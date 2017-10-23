MELİH GÖKÇEK İSTİFA ETTİ! CUMARTESİ GÜNÜ VEDA EDECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti. Gökçek istifa için resmi açıklamayı Cumartesi günü yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını talep ettiği belediye başkanları arasında ismi geçen ve haftalardır bu konudaki iddialara cevap vermeyen Melih Gökçek bugün istifasını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, istifasını Cumartesi günü Belediye Meclisi'nde vereceğini duyurdu.
ERDOĞAN'LA BEŞTEPE'DE GÖRÜŞTÜ
Gökçek, Cumartesi günü istifa edeceği bilgisini Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1.5 saat süren görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İşte Melih Gökçek'in istifasını duyurduğu tweet'ler:
Sn Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık... İnşaallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Bld Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip,istifamı vereceğim.
ERDOĞAN: İSTİFA TALEBİMİZİ İLETTİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarına istifa etmeleri yönünde talebini ilettiğini söylemişti. Erdoğan'ın talebi üzerine önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı istifa etti, ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar