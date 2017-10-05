MELİH GÖKÇEK İSTİFA EDECEK SÖYLENTİLERİ NASIL BAŞLADI? İŞTE BEŞTEPE'DEKİ GÖRÜŞMEYE UZANAN SÜREÇ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu demesiyle teşkilatlarda başlayan istifa fırtınası büyükşehir belediyelerine de sıçradı. Topbaş'ın istifasının ardından 6 ismin daha istifasının istendiği konuşuluyordu.
GÖKÇEK SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Bir gazetede çıkan "istifa etmesi istenen belediye başkanları listesi"nde en dikkat çeken isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. İstifa iddialarının ayyuka çıktığı gün sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökçek adeta sessizliğe büründü.
İLK "YORUMSUZ YORUM" BOZDAĞ'DAN
Konu Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a sorulmuştu. Bozdağ, soruya cevap vermek istemediğini topu AK Parti sözcüsüne atarak belli etmişti.
GÖKÇEK: FİTNE PEŞİNDE OLANLAR BOŞUNA UĞRAŞIR
Aynı günün gecesi Gökçek Twitter hesabından kardeşlik vurgulu mesajlar paylaşmış ve görevimin başındayım sinyali vermişti. Bir gazeteye konuşan Gökçek "Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin Lideri'dir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar."
ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: YOK, AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ
Herkesin merak ettiği ama cevap bulamadığı soru sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Salı günkü grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, "Öyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diyerek istifa beklentilerini artırmış oldu.
ERDOĞAN'DAN EN SERT AÇIKLAMA
İran ziyaretinden dönüş yolunda Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamalarla metal istifa etmesini beklediği herkese mesaj vermiş oldu.
Erdoğan'ın açıklaması tam olarak şöyle:
Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; 'Benim şanım var şerefim var' dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler Gökçek'e çevrilmişti ki Beştepe'den son dakika haberi geldi. Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüşüyor.
Kaynak: haberinburada
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