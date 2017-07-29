MELİH GÖKÇEK, GÖZLÜĞÜNÜ ALMAYA ÇALIŞAN PAPAĞANLA ZOR ANLAR YAŞADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, basın toplantısında gözlüğünü almaya çalışan papağanın videosunu Twitter'dan paylaşarak ''Ömür boyu unutmayacağım'' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nin basın toplantısı sırasında gözlüğünü almaya çalışan papağanla zor anlar yaşadı. Gökçek, o anları Twitter hesabından paylaşarak "Ömür boyu unutmayacağım dedi"
ZOR ANLAR YAŞADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nin basın toplantısı sırasında gözlüğünü almaya çalışan papağanla zor anlar yaşadı. Gökçek, Twitter hesabından o anları paylaşarak, "Papağanla yaptığım basın toplantısını sanırım ömür boyu unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Gökçek ile sevimli papağanın herkesi gülümseten o anları:
Kaynak: haberinburada
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