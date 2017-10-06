MELİH GÖKÇEK, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMAYI YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardıdnan twitter adresinden bir açıklama yaptı.
"MÜZE PROJESİNİ GÖRÜŞTÜK"
İstifa iddialarının konuşulduğu düşünülen görüşmede bu konuya değinildiğine dair bir ip ucu vermeyen Gökçek şunları söyledi:
Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim... Bu gece görüştük...
Sayın cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum...
Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim... Kamu oyunun bilgisine...
Kaynak: haberinburada
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