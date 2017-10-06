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MELİH GÖKÇEK, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMAYI YAPTI


Melih Gökçek, Erdoğan'la Görüşmesinin Ardından İlk Açıklamayı Yaptı
Tarih : 06 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Melih Gökçek, Erdoğan'la Görüşmesinin Ardından İlk Açıklamayı Yaptı(7/10)3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardıdnan twitter adresinden bir açıklama yaptı.

"MÜZE PROJESİNİ GÖRÜŞTÜK"

İstifa iddialarının konuşulduğu düşünülen görüşmede bu konuya değinildiğine dair bir ip ucu vermeyen Gökçek şunları söyledi:

Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim... Bu gece görüştük...

Sayın cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum...

Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim... Kamu oyunun bilgisine...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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