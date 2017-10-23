MELİH GÖKÇEK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK ÜZERE BEŞTEPE'YE ÇIKTI
Erdoğan'ın istifasını istediği Melih Gökçek Beştepe'ye çıktı. Gökçek, görüşmede "En büyük projem" dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek ve istifasını sunacak.
Ekim ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa tarihi belirsizliğini koruyor.
Melih Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu.
Bu son görüşmenin bugün olması bekleniyordu. Gökçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Beştepe'ye geldi.
ANKAPARK'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek'in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, "En büyük projem" dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.
Başkan Gökçek, Erdoğan ile son randevusuna geçen haftadan beri hazırlanıyor. Belediye bürokratlarından devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Gökçek, bunları Cumhurbaşkanına sunmak için bir dosyada topladı. Ancak Gökçek için bu projeler içinde en önemlisi Ankapark. Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 23 Nisan'da açılacağını duyurduğu Ankapark'ın bitirilme sürecinde yer almak istediği talebini ileteceği öğrenildi. Ayrıca dünyada bu tür büyük park projelerine devlet desteğiyle yapıldığına dair örnekler sıralayıp, projenin uzamasının nedeni olarak devlet desteği olmayacağını söyleyeceği iddia edildi.
ANKET SONUÇLARINI DA SUNACAK
Gökçek'in ayrıca "Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara" başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götüreceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar