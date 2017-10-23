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Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek Üzere Beştepe'ye Çıktı

MELİH GÖKÇEK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK ÜZERE BEŞTEPE'YE ÇIKTI

Erdoğan'ın istifasını istediği Melih Gökçek Beştepe'ye çıktı. Gökçek, görüşmede "En büyük projem" dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek ve istifasını sunacak.

Tarih : 23 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek Üzere Beştepe'ye Çıktı(10/10)6

Ekim ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa tarihi belirsizliğini koruyor.

Melih Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu.

Bu son görüşmenin bugün olması bekleniyordu. Gökçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Beştepe'ye geldi.

ANKAPARK'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek'in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, "En büyük projem" dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.

Başkan Gökçek, Erdoğan ile son randevusuna geçen haftadan beri hazırlanıyor. Belediye bürokratlarından devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Gökçek, bunları Cumhurbaşkanına sunmak için bir dosyada topladı. Ancak Gökçek için bu projeler içinde en önemlisi Ankapark. Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 23 Nisan'da açılacağını duyurduğu Ankapark'ın bitirilme sürecinde yer almak istediği talebini ileteceği öğrenildi. Ayrıca dünyada bu tür büyük park projelerine devlet desteğiyle yapıldığına dair örnekler sıralayıp, projenin uzamasının nedeni olarak devlet desteği olmayacağını söyleyeceği iddia edildi.

ANKET SONUÇLARINI DA SUNACAK

Gökçek'in ayrıca "Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara" başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götüreceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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